«Лейкерс» готовят обмен шестикратного участника Матча звёзд НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» хотят перед дедлайном заполучить разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури, утверждает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По данным источника, «Лейкерс» рассматривают варианты обмена Монтрезла Харрелла, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Денниса Шредера.
Лоури в нынешнем сезоне в среднем набирает 17,6 очка, делает 7,4 передачи и 5,6 подбора. Для него нынешний сезон является 15-м в НБА.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» нацелилась на Лоури. Вероятность его перехода достаточно высока. «Филадельфия» может согласиться на крупный обмен, чтобы привести игрока в команду. Примечательно, что в ходе сезона «Сиксерс» претендовали на Джеймса Хардена, но защитник в итоге перебрался из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс».
Также имя Лоури связывают ещё с несколькими клубами, в которые он может перейти перед дедлайном.
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