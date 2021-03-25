«Лейкерс» готовят обмен шестикратного участника Матча звёзд НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» хотят перед дедлайном заполучить разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури, утверждает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По данным источника, «Лейкерс» рассматривают варианты обмена Монтрезла Харрелла, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Денниса Шредера.

Лоури в нынешнем сезоне в среднем набирает 17,6 очка, делает 7,4 передачи и 5,6 подбора. Для него нынешний сезон является 15-м в НБА.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» нацелилась на Лоури. Вероятность его перехода достаточно высока. «Филадельфия» может согласиться на крупный обмен, чтобы привести игрока в команду. Примечательно, что в ходе сезона «Сиксерс» претендовали на Джеймса Хардена, но защитник в итоге перебрался из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс».

Также имя Лоури связывают ещё с несколькими клубами, в которые он может перейти перед дедлайном.