Уэйд не считает Леброна своим лучшим одноклубником. Ранее он не признал его величайшим

Трёхкратный чемпион НБА, прославленный баскетболист Дуэйн Уэйд признался, что не считает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим одноклубником, который у него был. По словам Уэйда, лучшим одноклубником был центровой «Майами Хит» Юдонис Хаслем.

«Это сложный вопрос, ведь обычно лучшим одноклубником является не тот, о ком говорят люди, не какая-то звезда. Все ждут, что я назову Леброна. Мы пришли вместе в команду, когда я был на корте или где-то за его пределами, Хаслем всегда был рядом. У нас появилось братство, мы стали близки, выиграли вместе чемпионат. В Майами мне не надо ни о чём беспокоиться, ведь Хаслем всегда был рядом», — цитирует Уэйда Fadeaway World.

Хаслем и Уэйд были одноклубниками на протяжении 15 лет.