Игрок «Бруклина»: здорово, что в команде стало больше белокожих парней

Защитник «Бруклин Нетс» Тайлер Джонсон в шутливой форме прокомментировал переход в команду форварда Блэйка Гриффина. Ранее стало известно, что Гриффин переходит в «Бруклин» в качестве свободного агента.

«Здорово, что в команде стало больше белокожих парней», — сказал Джонсон.

Естественно, эти слова баскетболиста вызвали негативную реакцию у многих пользователей. В соцсетях активно критикуют Джонсона.

Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с «Детройт Пистонс». Форвард не играл в 10 матчах подряд после того, как «Пистонс» вывели его из ротации, изучая различные варианты будущего Блэйка. Найти вариант обмена Гриффина не удалось, что привело к выкупу. Блэйк согласился сделать клубу скидку и отказался от $ 13,5 млн из положенных $ 75 млн. В этом сезоне Гриффин набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи при точности 36,5% с игры и 31,5% трёхочковых. «Клипперс», «Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Голден Стэйт» и «Портленд» также претендовали на подписание 31-летнего баскетболиста.