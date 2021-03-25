Игрок «Бруклина»: здорово, что в команде стало больше белокожих парней

Защитник «Бруклин Нетс» Тайлер Джонсон в шутливой форме прокомментировал переход в команду форварда Блэйка Гриффина. Ранее стало известно, что Гриффин переходит в «Бруклин» в качестве свободного агента.
«Здорово, что в команде стало больше белокожих парней», — сказал Джонсон.
Естественно, эти слова баскетболиста вызвали негативную реакцию у многих пользователей. В соцсетях активно критикуют Джонсона.
Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с «Детройт Пистонс». Форвард не играл в 10 матчах подряд после того, как «Пистонс» вывели его из ротации, изучая различные варианты будущего Блэйка. Найти вариант обмена Гриффина не удалось, что привело к выкупу. Блэйк согласился сделать клубу скидку и отказался от $ 13,5 млн из положенных $ 75 млн. В этом сезоне Гриффин набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи при точности 36,5% с игры и 31,5% трёхочковых. «Клипперс», «Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Голден Стэйт» и «Портленд» также претендовали на подписание 31-летнего баскетболиста.
- 25 марта 2021
-
21:42
-
20:55
-
20:36
-
19:38
-
19:11
-
18:46
-
18:17
-
17:29
-
17:07
-
16:11
-
16:02
-
15:04
-
14:03
-
13:28
-
12:30
-
12:03
-
11:25
-
10:41
-
10:16
-
09:36
-
09:28
-
08:05
-
07:30
-
06:31
-
00:48
- 24 марта 2021
-
23:58
-
22:26
-
21:02
-
20:11
-
18:21
-
18:20
-
17:17
-
16:28
-
15:47
-
14:45