Стивен Эй Смит составил список претендентов на MVP, исключив Леброна из топ-5

Известный обозреватель Стивен Эй Смит на своей странице в «Твиттере» назвал пятерых главных претендентов на звание MVP сезона.
По мнению аналитика, на данный момент в топ-5 претендентов входят Джеймс Харден («Бруклин Нетс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Яннис Адетокунбо ( «Милуоки Бакс») и Донован Митчелл («Юта Джаз»).
Он исключил из списка лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, лёгкого форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и центрового «Филадельфия Сиксерс» Джоэла Эмбиида. На данный момент все они не выступают из-за травм.
Леброн получил травму голеностопа в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» (94:99). Сообщалось, что он пропустит три или четыре недели. В нынешнем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, 8,1 подбора и 8,0 передачи.
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