Ти Джей Уоррен не вернётся на площадку до конца сезона

Форвард «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Уоррен выбыл до конца сезона, сообщает пресс-служба НБА.

Напомним, в начале января у баскетболиста был диагностирован стрессовый перелом левой ноги. 5 января игрок перенёс операцию.

Форвард ранее получал аналогичное повреждение правой ноги в 2016 году. Уоррену удалось полностью восстановиться после травмы. В сезоне-2020/2021 Ти Джей вышел на площадку в 4 матчах, в которых набирал в среднем 15,5 очка и делал 3,5 подбора.

Уоррен был одним из лучших игроков рестарта прошлого сезона НБА в «пузыре» Орландо, набирая 26,6 очка в среднем за игру. «Индиана» без Уоррена в последнем матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Кливленд Кавальерс» — 119:99 (32:21, 25:30, 31:17, 31:31).