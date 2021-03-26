Ти Джей Уоррен не вернётся на площадку до конца сезона
Форвард «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Уоррен выбыл до конца сезона, сообщает пресс-служба НБА.
Напомним, в начале января у баскетболиста был диагностирован стрессовый перелом левой ноги. 5 января игрок перенёс операцию.
Форвард ранее получал аналогичное повреждение правой ноги в 2016 году. Уоррену удалось полностью восстановиться после травмы. В сезоне-2020/2021 Ти Джей вышел на площадку в 4 матчах, в которых набирал в среднем 15,5 очка и делал 3,5 подбора.
Уоррен был одним из лучших игроков рестарта прошлого сезона НБА в «пузыре» Орландо, набирая 26,6 очка в среднем за игру. «Индиана» без Уоррена в последнем матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Кливленд Кавальерс» — 119:99 (32:21, 25:30, 31:17, 31:31).
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