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В «Бруклине» предоставили новую информацию по Кевину Дюранту

В «Бруклине» предоставили новую информацию по Кевину Дюранту
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш рассказал о состоянии лидера команды Кевина Дюранта, который восстанавливается после получения травмы. По словам наставника команды, Дюрант пока ещё не готов вернуться на площадку.

«Кевин хорошо выглядит, но пока по-прежнему нуждается в наблюдении. Сейчас ему ещё рано возвращаться на площадку. Ему ещё предстоит предпринять некоторые шаги. Тем не менее, он отлично выглядит и прогрессирует. Скоро он вернётся. Просто я не думаю, что возвращение произойдёт на этой неделе», — цитирует Нэша ESPN.

Дюрант не выходил на площадку с 13 февраля. Всё это время он восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. При этом изначально сообщалось, что Дюрант пропустит два матча.

«Бруклин» потерял Кевина Дюранта из-за травмы
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