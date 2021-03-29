В «Бруклине» предоставили новую информацию по Кевину Дюранту
Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш рассказал о состоянии лидера команды Кевина Дюранта, который восстанавливается после получения травмы. По словам наставника команды, Дюрант пока ещё не готов вернуться на площадку.
«Кевин хорошо выглядит, но пока по-прежнему нуждается в наблюдении. Сейчас ему ещё рано возвращаться на площадку. Ему ещё предстоит предпринять некоторые шаги. Тем не менее, он отлично выглядит и прогрессирует. Скоро он вернётся. Просто я не думаю, что возвращение произойдёт на этой неделе», — цитирует Нэша ESPN.
Дюрант не выходил на площадку с 13 февраля. Всё это время он восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. При этом изначально сообщалось, что Дюрант пропустит два матча.
«Бруклин» потерял Кевина Дюранта из-за травмы
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