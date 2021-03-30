ЦСКА наметил громкую трансферную цель на позицию Майка Джеймса

Московский ЦСКА проявляет интерес к лидеру «Жальгириса» Мариусу Григонису, утверждает инсайдер Донатас Урбонас. По данным источника, в московском клубе 27-летнего игрока рассматривают в качестве замены для защитника Майка Джеймса, который в очередной раз разругался с главным тренером команды Димитрисом Итудисом.

В нынешнем сезоне Григонис в среднем набирает в матчах Евролиги 14,2 очка, делает 2,3 подбора и 3,2 результативные передачи. В контракте Григониса прописаны отступные, которые позволяют ему покинуть команду в случае интереса других клубов.

Во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом Джеймс покинул площадку после перепалки с Итудисом. В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, что у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис в дальнейшем сказал, что никто из игроков не должен быть выше команды. Встреча закончилась крупной победой ЦСКА — 102:86.