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Игроки «Реала» получили автомобили Audi. Серхио Льюль выбрал самый дорогой

Игроки «Реала» получили автомобили Audi. Серхио Льюль выбрал самый дорогой
Баскетбол 0

Игроки мадридского «Реала» получили новые автомобили от спонсора команды — немецкого производителя Audi.

Как сообщает DefensaCentral, самую дорогую машину получил защитник команды Серхио Льюль. Игрок выбрал белый спорткар Audi R8 с двигателем V10, стоимость которого составляет почти € 225 тыс. Он стал единственным баскетболистом команды, которому была предоставлена возможность выбрать этот автомобиль. Большинство его одноклубников получили кроссоверы Audi Q8 50 TDI quattro tiptronic за € 86 тыс.

Посмотреть фотографию можно на странице «Реала» в «Твиттере».

Вчера, 30 марта, «Реал» уступил «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:108. В следующем матче Евролиги мадридскому клубу предстоит встреча с «Олимпиакосом».

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