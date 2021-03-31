Игроки «Реала» получили автомобили Audi. Серхио Льюль выбрал самый дорогой

Игроки мадридского «Реала» получили новые автомобили от спонсора команды — немецкого производителя Audi.

Как сообщает DefensaCentral, самую дорогую машину получил защитник команды Серхио Льюль. Игрок выбрал белый спорткар Audi R8 с двигателем V10, стоимость которого составляет почти € 225 тыс. Он стал единственным баскетболистом команды, которому была предоставлена возможность выбрать этот автомобиль. Большинство его одноклубников получили кроссоверы Audi Q8 50 TDI quattro tiptronic за € 86 тыс.

Посмотреть фотографию можно на странице «Реала» в «Твиттере».

Вчера, 30 марта, «Реал» уступил «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:108. В следующем матче Евролиги мадридскому клубу предстоит встреча с «Олимпиакосом».