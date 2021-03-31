Карл-Энтони Таунс и Д'Анджело Расселл будут выставлены на обмен в межсезонье

Два ключевых игрока «Миннесота Тимбервулвз» будут выставлены на обмен в межсезонье, сообщает журналист Эван Мэсси на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, клуб планирует распрощаться с центровым Карл-Энтони Таунсом и разыгрывающим Д'Анджело Расселлом.

Расселл не выходил на площадку с февраля из-за травмы. Игрок перенёс артроскопическую операцию на левом колене, ему удалили суставные тела. Напомним, Расселл был выбран в первом раунде под общим вторым номером на драфте НБА 2015 года командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Он проводит свой первый полноценный сезон с «Миннесотой» с тех пор, как она приобрела его у «Голден Стэйт Уорриорз» в феврале прошлого года.

Вчера, 30 марта, «Миннесота» уступила «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА (107:112), но Таунс стал самым результативным игроком команды — на его счету 31 очко, 12 подборов и 5 передач.