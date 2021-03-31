Андрей Мальцев: мы выиграли с разницей в два очка, и эти очки нам принесли именно зрители

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал победу над АСВЕЛом в матче регулярного чемпионата Евролиги (87:85).

«Всех хочу поздравить с победой! Интересная игра, но, быть может, не очень интересная концовка основного времени лично для меня. Мы выиграли с разницей в два очка, и эти очки нам принесли именно зрители, которые сегодня пришли на матч и яростно нас поддерживали. Было очень приятно их видеть, невзирая на все ковидные ограничения. Это наша хорошая домашняя победа. Жаль, что домашних матчей в Евролиге у нас больше не будет.



Мы плохо начали игру, потом построили хорошую защиту и во второй четверти позволили сопернику пропустить лишь девять очков, это очень достойный результат. После большого перерыва началась более контактная игра, к которой мы, может быть, были не совсем готовы, однако на авансцену вышли наши лидеры. Мы могли выиграть и в основное время, в овертайме же наши нервы оказались крепче, там мы сыграли более хладнокровно и забили все штрафные», — приводит слова Мальцева пресс-служба «Химок».