Мэджик Джонсон назвал разыгрывающего, который лучше Карри, Ирвинга и Айверсона

Легенда НБА Мэджик Джонсон поделился мнением о лучших разыгрывающих в истории лиги. Джонсон признался, что считает Айзея Томаса более качественным разыгрывающим, чем Стефена Карри и Кайри Ирвинга.
«Если бы у меня был шанс взять себе в команду Ирвинга, Томаса, Айверсона или Карри, кого бы я выбрал? Я бы взял Айзея, лёгкий выбор. Я выбрал бы того, кого хорошо знаю. Смотрите, вы выбираете того, кто себя проявил, в ком уверены. Он набрал 25 очков в финале НБА с «Лейкерс» в одной четверти. И у него была проблема с ногой. Не поймите меня неправильно, мне нравятся Кайри и Стеф. Я смотрю их игру постоянно. Но я бы выбрал того, кого знаю», — цитирует Джонсона Essentially Sports.
Ранее Джонсон рассказал, что Томас не попал в сборную США на Олимпийские игры 1992 года из-за конфликта с другими игроками. По словам Джонсона, Томас заслуживал места в сборной, но другие игроки команды выступили против его поездки на Олимпиаду.
В конце 80-х Томас выступал за «Детройт». Команду недолюбливали в лиге из-за жёсткой и даже грубой игры.
- 1 апреля 2021
-
11:45
-
11:07
-
10:40
-
10:15
-
09:57
-
09:18
-
08:18
-
07:53
-
07:38
-
07:35
-
06:12
-
00:27
- 31 марта 2021
-
23:44
-
22:49
-
22:42
-
22:10
-
20:59
-
20:58
-
19:55
-
19:12
-
18:39
-
17:43
-
16:58
-
16:18
-
16:18
-
14:56
-
14:55
-
14:25
-
13:38
-
13:02
-
12:45
-
12:13
-
11:28
-
10:52
-
10:13