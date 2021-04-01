Мэджик Джонсон назвал разыгрывающего, который лучше Карри, Ирвинга и Айверсона

Легенда НБА Мэджик Джонсон поделился мнением о лучших разыгрывающих в истории лиги. Джонсон признался, что считает Айзея Томаса более качественным разыгрывающим, чем Стефена Карри и Кайри Ирвинга.

«Если бы у меня был шанс взять себе в команду Ирвинга, Томаса, Айверсона или Карри, кого бы я выбрал? Я бы взял Айзея, лёгкий выбор. Я выбрал бы того, кого хорошо знаю. Смотрите, вы выбираете того, кто себя проявил, в ком уверены. Он набрал 25 очков в финале НБА с «Лейкерс» в одной четверти. И у него была проблема с ногой. Не поймите меня неправильно, мне нравятся Кайри и Стеф. Я смотрю их игру постоянно. Но я бы выбрал того, кого знаю», — цитирует Джонсона Essentially Sports.

Ранее Джонсон рассказал, что Томас не попал в сборную США на Олимпийские игры 1992 года из-за конфликта с другими игроками. По словам Джонсона, Томас заслуживал места в сборной, но другие игроки команды выступили против его поездки на Олимпиаду.

В конце 80-х Томас выступал за «Детройт». Команду недолюбливали в лиге из-за жёсткой и даже грубой игры.