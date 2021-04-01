Хавьер Паскуаль: в пятницу у «Зенита» финал

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом, который состоится завтра, 2 апреля.
«АСВЕЛ — команда, которая играет очень хорошо во второй части сезона. В ней собраны атлетичные игроки на всех позициях. Они играют агрессивно как в защите, так и в нападении, используя свою физическую мощь. Конечно, нам будет непросто в матче с командой, играющей в таком стиле, но в пятницу у нас финал, одна из самых важных игр в сезоне. Мы на последнем отрезке с тремя домашними матчами. Нам нужно задействовать всю энергию и концентрацию, показать наш лучший баскетбол.
У «Зенита» потрясающие фанаты, и мы всегда хотим дарить им соответствующие результаты. Нам будет нужна такая же атмосфера, как на матче с ЦСКА, чтобы трибуны были с нами. Сейчас ключевой момент этого сезона Евролиги, вместе с болельщиками мы сможем добиться чего-то великого», — приводит слова Паскуаля «Матч ТВ».
- 1 апреля 2021
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