Ламаркус Олдридж высказался о дебюте за «Бруклин»

Ламаркус Олдридж поделился впечатлениями от дебютного матча за «Бруклин Нетс». Сегодня, 2 апреля, «Нетс» на своей площадке разгромили «Шарлотт Хорнетс» — 111:89.
«Это был простой матч для меня, так что я хорошо провёл время, однозначно», — приводит слова Олдриджа ESPN.
Ламаркус Олдридж в дебютном матче за клуб записал в свой актив 11 очков. Самым результативным в составе победителей стал Джефф Грин, набравший 21 очко.
35-летний Олдридж отыграл в НБА 15 сезонов. В нынешнем чемпионате он набирает в среднем 13,6 очка и делает 4,7 подбора за игру.
Напомним, Олдридж присоединился к «Нетс» после того, как согласился на выкуп контракта с «Сан-Антонио Спёрс». Основным претендентом на баскетболиста считался «Майами Хит». Кроме того, Ламаркуса связывали с возможным переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс».
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