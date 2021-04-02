Ламаркус Олдридж высказался о дебюте за «Бруклин»

Ламаркус Олдридж поделился впечатлениями от дебютного матча за «Бруклин Нетс». Сегодня, 2 апреля, «Нетс» на своей площадке разгромили «Шарлотт Хорнетс» — 111:89.

«Это был простой матч для меня, так что я хорошо провёл время, однозначно», — приводит слова Олдриджа ESPN.

Ламаркус Олдридж в дебютном матче за клуб записал в свой актив 11 очков. Самым результативным в составе победителей стал Джефф Грин, набравший 21 очко.

35-летний Олдридж отыграл в НБА 15 сезонов. В нынешнем чемпионате он набирает в среднем 13,6 очка и делает 4,7 подбора за игру.

Напомним, Олдридж присоединился к «Нетс» после того, как согласился на выкуп контракта с «Сан-Антонио Спёрс». Основным претендентом на баскетболиста считался «Майами Хит». Кроме того, Ламаркуса связывали с возможным переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс».