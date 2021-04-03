Фрэнк Вогель отреагировал на недовольную тираду Марка Газоля

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал недовольство центрового Марка Газоля изменившейся ролью в команде. Конкуренция на позиции возросла после перехода в команду Андре Драммонда. Ожидается, что теперь испанский ветеран будет появляться на площадке гораздо реже. Сам Газоль признался, что ему сложно принять изменившиеся реалии.

«Нужно понимать, что Марк Газоль — очень хороший игрок, который очень важен для нас. Каждый наш важный игрок будет иметь свою роль. Он поможет нам выиграть титул в этом году, таков наш план.

Конечно, приход Андре делает нашу скамейку более длинной. Но нам понадобятся все три центровых. Я говорил об этом с начала сезона.

Газолю приходится конкурировать с другими. Его недовольство понятно. Марк — лидер, доминирующий игрок, который делает нашу игру проще, он здорово помогает команде. Нужно осознать его пользу и важность», — цитирует тренера Parlons-Basket.