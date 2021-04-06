ЦСКА впервые не смог выиграть регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА впервые не сумел выиграть регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ с момента введения нового формата соревнований.
С 2014 года, когда был введён формат проведения турнира без деления на группы, ЦСКА выигрывал регулярный чемпионат в каждом сезоне.
Вчера, 5 апреля, «Зенит» на своей площадке обыграл ЦСКА и обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 81:77.
Самым результативным в составе победителей стал форвард Уильям Томас, набравший 18 очков. По 19 очков ЦСКА принесли Йоханнес Фойгтман и Уилл Клайберн. «Зенит» (19-3) досрочно стал первым в регулярном чемпионате, УНИКС (15-5), ЦСКА (15-6) и «Локомотив-Кубань» (15-6) разыграют 2-4 места.
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