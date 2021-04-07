Марк Газоль прояснил недовольство о происходящем в «Лейкерс»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль дал понять, что его вклад не изменится, несмотря на возможное сокращение игрового времени в команде. Ранее «Лейкерс» подписали центрового Андре Драммонда. Теперь, вероятно, игровое время Газоля сократится. После перехода Драммонда Газоль признался, что ему сложно свыкнуться с изменениями.

«Я полностью сосредоточен на игре за команду. И неважно, идёт речь о пяти минутах на площадке, 10 или каком-то другом отрезке. Даже когда я не буду выходить на паркет, я буду полностью готов», — цитирует Газоля Hoop Central.

Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс» в нынешнем сезоне в среднем набирает 4,8 очка, делает 3,9 подбора и 2 передачи. В среднем он проводит на площадке 19,8 минуты за матч.

«Лейкерс» предложили Драммонду контракт на ветеранский минимум. Игрок не ставит зарплату во главу угла, поскольку в «Лос-Анджелесе» он получит место в стартовом составе и возможность бороться за титул чемпиона НБА. Драммонд недавно встречался с «Бостон Селтикс», но в итоге отказался от идеи перехода в этот клуб.