Седокова обнародовала семейные снимки с Тиммой

Известная певица Анна Седокова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она показала несколько семейных снимков с супругом, игроком «Химок» Янисом Тиммой. Также она выложила фотографии дочери Алины и сына Гектора.

«Мы тут плёнку проявили. Хотите посмотреть?» – Седокова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Седоковой.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.