Седокова обнародовала семейные снимки с Тиммой
Известная певица Анна Седокова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она показала несколько семейных снимков с супругом, игроком «Химок» Янисом Тиммой. Также она выложила фотографии дочери Алины и сына Гектора.
«Мы тут плёнку проявили. Хотите посмотреть?» – Седокова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Седоковой.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
Тимма разработал для Седоковой систему тренировок и питания
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