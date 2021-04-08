Святослав Михайлюк покорил символическую отметку в НБА

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк набрал 1000-е очко в НБА. Юбилейные очки он набрал в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой «Шарлотт» со счётом 113:102. Украинский баскетболист в этой встрече набрал 12 очков, сделал 3 подбора и 5 передач. В общей сложности он провёл на паркете 31 минуту.
Михайлюк — пятый украинский баскетболист в истории, которому удалось набрать 1000 очков в НБА. Рейтинг возглавляет Виталий Потапенко, набравший за карьеру 3995 очков. Алексей Лень, продолжающий карьеру в НБА, набрал 3985 баллов. Также в списке находятся Станислав Медведенко (1390) и Александр Волков (1019). У Михайлюка теперь ровно 1000 очков. Он проводит третий сезон в НБА. В общей сложности украинец принял участие в 145 матчах в лиге. Ранее он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонз».
- 8 апреля 2021
-
16:31
-
15:48
-
14:24
-
13:47
-
13:05
-
12:30
-
11:35
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:31
-
07:41
-
05:27
-
00:38
-
00:34
- 7 апреля 2021
-
23:27
-
22:20
-
21:25
-
20:43
-
19:22
-
17:58
-
17:51
-
16:37
-
15:38
-
14:44
-
14:18
-
14:05
-
13:13
-
12:41
-
11:50
-
11:13
-
10:45
-
10:28
-
09:47
-
09:47