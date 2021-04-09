Леброн Джеймс: надвигается гроза

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с одноклубником Энтони Дэвисом. Леброн высказался о скором возвращении обоих игроков на площадку.

«Метеорологи сообщают, что погода скоро изменится, — надвигается гроза. Люди готовятся и принимают надлежащие меры предосторожности. Меры, чтобы остаться в безопасности», — написал Леброн.

Посмотреть фотографию можно на странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».

Джеймс не играет уже на протяжении двух недель. Он ранее получил повреждение голеностопа после неудачного падения соперника на его ногу.

Что касается Дэвиса, то он пропустил уже 22 матча. Энтони восстанавливается после повреждения икроножной мышцы.