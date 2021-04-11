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Эксперт — о победе «Лейкерс» над «Нетс»: они всё равно не пройдут «Клипперс» Рэджона Рондо

Эксперт — о победе «Лейкерс» над «Нетс»: они всё равно не пройдут «Клипперс» Рэджона Рондо
Баскетбол / НБА 0

Известный американский эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал результат матча «Бруклин Нетс» с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором калифорнийский клуб разгромил соперника — 101:126.

«Очевидно, что «Нетс» сегодня не восприняли «Лейкерс» всерьёз. Но когда обе команды в будут полном составе, «Нетс» явно будут лучше. У них слишком много атакующей мощи. Но это не имеет значения. «Лейкерс» всё равно не пройдут «Клипперс» Рэджона Рондо», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Наибольший вклад в победу «Лейкерс» внёс центровой Андре Драммонд, который записал на свой счёт дабл-даблом, — 20 очков и 11 подборов. Лучшая результативность в этой встрече у лёгкого форварда «Бруклина» Кевина Дюранта – 22 очка, 7 подборов и 5 передач.

«Лейкерс» на выезде разгромил «Бруклин», «Кливленд» проиграл «Торонто»
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