Эксперт — о победе «Лейкерс» над «Нетс»: они всё равно не пройдут «Клипперс» Рэджона Рондо

Известный американский эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал результат матча «Бруклин Нетс» с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором калифорнийский клуб разгромил соперника — 101:126.

«Очевидно, что «Нетс» сегодня не восприняли «Лейкерс» всерьёз. Но когда обе команды в будут полном составе, «Нетс» явно будут лучше. У них слишком много атакующей мощи. Но это не имеет значения. «Лейкерс» всё равно не пройдут «Клипперс» Рэджона Рондо», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Наибольший вклад в победу «Лейкерс» внёс центровой Андре Драммонд, который записал на свой счёт дабл-даблом, — 20 очков и 11 подборов. Лучшая результативность в этой встрече у лёгкого форварда «Бруклина» Кевина Дюранта – 22 очка, 7 подборов и 5 передач.