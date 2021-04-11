Керр отреагировал на сомнения в своих способностях и прояснил планы по работе в «Уорриорз»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр ответил на критику в свой адрес, а также прояснил планы по работе в команде.

«Когда у нас всё шло отлично, меня называли гением атаки. Теперь у нас затруднения, и я сразу стал отставшим от жизни. Истина всегда где-то посередине», — приводит слова Керра 95.7 The Game.

«У меня сейчас отличная работа. Мне нравится тренировать «Уорриорз», так что я никуда не уйду. Меня очень интересует всё, что происходит. Но я с большой любовью отношусь к родному университету и определённо хочу поблагодарить Шона за эти 12 лет работы», — добавил Керр в интервью NBC Sports.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.