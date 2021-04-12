Тимофей Мозгов рассказал, почему решил вернуться на паркет после длительной паузы

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал, почему решил вернуться на паркет после длительного перерыва.

Бывают тяжелые сезоны, даже у великих клубов, тем более в этом году было много сложностей, связанных со здоровьем и ковид-ограничениями, все наложилось друг на друга. Для себя принял решение, что хочу помочь команде, своим друзьям. Все бьются сейчас изо всех сил, ради чести клуба и преданности спорту, ради наших болельщиков. И я готов драться бок о бок с ними. Это же моя родная команда, стоять в стороне в такие моменты я не могу и не хочу», — приводит слова Мозгова «Спорт-экспресс».

Мозгов не играл с июля 2018 года. После нескольких месяцев индивидуальных тренировок под руководством тренера по физподготовке Юре Дракслара Тимофей не так давно присоединился к командным тренировкам и выразил готовность выйти на площадку.

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавалерс». Летом того же года Тимофей подписал 4-летний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сумму $ 64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин Нетс», который через сезон отправил его в «Орландо Мэджик». За клуб из Флориды Мозгов не сыграл ни одного матча из-за травмы колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста. В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с «Химками».