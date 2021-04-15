Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Ламаркус Олдридж завершил карьеру в НБА из-за аритмии сердца.
«Несмотря на то, что сейчас мне уже лучше, происходившее с моим сердцем в матче с «Лейкерс» — одна из самых страшных вещей, с которыми я сталкивался», — приводит слова Олдриджа инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
35-летний Олдридж отыграл в НБА 15 сезонов. В нынешнем чемпионате он набирал в среднем 13,5 очка и делал 4,5 подбора за игру.
Напомним, Олдридж присоединился к «Нетс» в начале апреля после того, как согласился на выкуп контракта с «Сан-Антонио Спёрс». Основным претендентом на баскетболиста считался «Майами Хит». Кроме того, Ламаркуса связывали с возможным переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс».
В матче с «Филадельфия Сиксерс», прошедшем сегодня, 15 апреля, Олдридж уже не выходил на площадку.
- 15 апреля 2021
-
18:28
-
17:52
-
16:54
-
16:21
-
15:27
-
15:27
-
13:55
-
13:38
-
12:27
-
11:56
-
11:03
-
10:28
-
10:19
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
07:42
-
07:17
-
04:46
-
00:25
- 14 апреля 2021
-
23:51
-
22:49
-
22:33
-
21:51
-
21:46
-
20:52
-
19:35
-
17:24
-
16:35
-
16:27
-
15:46
-
14:48
-
14:16
-
13:19
-
12:55