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Ламаркус Олдридж завершил карьеру в НБА из-за аритмии сердца

Ламаркус Олдридж завершил карьеру в НБА из-за аритмии сердца
Баскетбол / НБА 0
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Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Ламаркус Олдридж завершил карьеру в НБА из-за аритмии сердца.

«Несмотря на то, что сейчас мне уже лучше, происходившее с моим сердцем в матче с «Лейкерс» — одна из самых страшных вещей, с которыми я сталкивался», — приводит слова Олдриджа инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

35-летний Олдридж отыграл в НБА 15 сезонов. В нынешнем чемпионате он набирал в среднем 13,5 очка и делал 4,5 подбора за игру.

Напомним, Олдридж присоединился к «Нетс» в начале апреля после того, как согласился на выкуп контракта с «Сан-Антонио Спёрс». Основным претендентом на баскетболиста считался «Майами Хит». Кроме того, Ламаркуса связывали с возможным переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс».

В матче с «Филадельфия Сиксерс», прошедшем сегодня, 15 апреля, Олдридж уже не выходил на площадку.

«Филадельфия» обыграла «Бруклин», у Эмбиида дабл-дабл с 39 очками
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