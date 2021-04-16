Источник: два испанских клуба включились в борьбу с ЦСКА за Желько Обрадовича

Сразу два испанских клуба намерены побороться за известного тренера Желько Обрадовича. По сведениям обозревателя Элоиз Габе, в услугах специалиста заинтересованы в «Валенсии» и «Ховентуде». При этом подчёркивается, что в борьбе за Обрадовича также участвует ЦСКА, сообщила журналистка на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Слухи о том, что титулованный специалист может возглавить команду из Москвы циркулирует уже достаточно давно. Но официально в ЦСКА никто этого пока не подтверждал.
Напомним, последним местом работы Желько Обрадовича был стамбульский «Фенербахче». С командой из Турции он проработал семь лет и помог ей впервые в истории выиграть титул чемпиона Евролиги. Всего за годы тренерской деятельности Обрадович приводил свои команды к победе в Евролиге девять раз, что является лучшим результатом в истории турнира.
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