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Гомельский отреагировал на информацию о том, что в ЦСКА хотят ухода Бертомеу

Гомельский отреагировал на информацию о том, что в ЦСКА хотят ухода Бертомеу
Баскетбол / Евролига 0
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Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о ситуации, сложившейся вокруг президента Евролиги Жорди Бертомеу. Напомним, что сразу несколько клубов, в том числе и ЦСКА, хотят ухода функционера со своего поста.

«Я с большим уважением отношусь к Бертомеу. Его руководство Евролигой, его решения в сложных ситуациях, его умение находить компромиссы в отношениях между клубами мне симпатичны. Важно и то, что Бертомеу отличился и как финансовый менеджер. Евролига при нём стала доходной организацией. Интересно будет взглянуть на финансовый отчёт за прошедший пандемический год.

И какие могут быть причины у клубов с лицензией «А» для того, чтобы убирать Бертомеу? А главное, есть ли реальный претендент на это место, который сможет устроить всех?» — написал Гомельский на своём официальном сайте.

ЦСКА хочет сместить президента Евролиги. Неразумная и обречённая на провал затея?
К Жорди Бертомеу уместно предъявлять претензии. Но определённые рамки соблюдать нужно.
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