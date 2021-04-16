Гомельский отреагировал на информацию о том, что в ЦСКА хотят ухода Бертомеу

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о ситуации, сложившейся вокруг президента Евролиги Жорди Бертомеу. Напомним, что сразу несколько клубов, в том числе и ЦСКА, хотят ухода функционера со своего поста.

«Я с большим уважением отношусь к Бертомеу. Его руководство Евролигой, его решения в сложных ситуациях, его умение находить компромиссы в отношениях между клубами мне симпатичны. Важно и то, что Бертомеу отличился и как финансовый менеджер. Евролига при нём стала доходной организацией. Интересно будет взглянуть на финансовый отчёт за прошедший пандемический год.

И какие могут быть причины у клубов с лицензией «А» для того, чтобы убирать Бертомеу? А главное, есть ли реальный претендент на это место, который сможет устроить всех?» — написал Гомельский на своём официальном сайте.