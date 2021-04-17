«Бруклин» уверенно обыграл «Шарлотт», «Клипперс» уступили «Филадельфии»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Шарлот Хорнетс». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 130:115.

Самым результативным в составе победителей стал Джо Харрис, который набрал 26 очков. Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 передач. За «Шарлотт» лучшей результативностью отличился Майлс Бриджес, набрав 33 очка. Терри Розир записал в свой актив 27 очков.

В другом матче «Юта Джаз» обыграла «Индиану Пэйсерс», «Детройт Пистонс» сломил сопротивление «Оклахомы-Сити Тандерс», «Нью-Орлен Пеликанс» в овертайме уступил «Вашингтон Уизардс», «Филадельфия Сиксерс» победила «Лос-Анджелес Клипперс», а «Орландо Мэтжик» проиграл «Торонто Рэпторс».