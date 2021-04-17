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«Бруклин» уверенно обыграл «Шарлотт», «Клипперс» уступили «Филадельфии»

«Бруклин» уверенно обыграл «Шарлотт», «Клипперс» уступили «Филадельфии»
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Шарлот Хорнетс». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 130:115.

Самым результативным в составе победителей стал Джо Харрис, который набрал 26 очков. Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 передач. За «Шарлотт» лучшей результативностью отличился Майлс Бриджес, набрав 33 очка. Терри Розир записал в свой актив 27 очков.

В другом матче «Юта Джаз» обыграла «Индиану Пэйсерс», «Детройт Пистонс» сломил сопротивление «Оклахомы-Сити Тандерс», «Нью-Орлен Пеликанс» в овертайме уступил «Вашингтон Уизардс», «Филадельфия Сиксерс» победила «Лос-Анджелес Клипперс», а «Орландо Мэтжик» проиграл «Торонто Рэпторс».

НБА - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
130 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс: Харрис - 26, Дюрант - 25, Шамет - 20, Ирвинг - 12, Грин - 10, Гриффин - 10, Браун - 9, Джордан - 8, Луваву-Кабарро - 6, Джонсон - 4, Джонсон, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Олдридж, Перри, Харден
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 33, Розир - 27, Кэри - 21, Макдэниелс - 12, Мартин - 10, Мартин - 6, Риллер - 3, Уонамэйкер - 2, Бийомбо - 1, Болл, Вашингтон, Грэм, Дарлинг, Зеллер, Монк, Ричардс, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 22:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
119 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Юта Джаз: Богданович - 24, Митчелл - 22, Кларксон - 18, Гобер - 13, Инглс - 11, Конли - 10, Ньянг - 9, О'Нил - 7, Ильясова - 3, Морган - 2, Азубуике, Брэнтли, Они, Томас, Форрест, Фэйворс, Хьюз
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 24, Сабонис - 22, Брогдон - 16, Битадзе - 13, Лэмб - 12, Холидей - 7, Холидэй - 5, Бриссетт - 4, Макконнелл - 4, Самнер - 4, Боуэн, Макдермотт, Мартин, Стэнли, Сэмпсон, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
110 : 104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Детройт Пистонс: Джексон - 29, Бей - 18, Джексон - 18, Стюарт - 15, Хейз - 9, Думбуйа - 8, Кук - 8, Окафор - 3, Ли - 2, Грант, Джозеф, Диалло, Макгрудер, Пламли, Сирвидис, Смит, Эллингтон
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 26, Базли - 19, Браун - 12, Брэдли - 11, Джером - 9, Михайлюк - 9, Роби - 9, Маледон - 8, Оар - 1, Deck, Гилджес-Александер, Миллер, Мускала, Покушевски, Робинсон, Уильямс, Холл, Хорфорд
НБА - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
117 : 115
ОТ
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Вашингтон Уизардс: Уэстбрук - 36, Бил - 30, Гэффорд - 18, Лень - 8, Нето - 6, Смит - 6, Хатимура - 6, Мэтьюз - 3, Бонга - 2, Лопес - 2, Авдия, Белл, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Уинстон, Хатчинсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Уильямсон - 21, Маршалл - 16, Джонсон - 11, Бледсо - 8, Эрнангомес - 8, Адамс - 6, Болл - 4, Льюис - 4, Хэйс - 3, Александер-Уолкер, Габриэль, Ивунду, Нанналли, Харт
НБА - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 36, Коркмаз - 18, Симмонс - 12, Грин - 11, Макси - 9, Милтон - 9, Скотт - 6, Тибулл - 5, Джо, Джонс, Карри, Рид, Такер, Толливер, Харрис, Хилл, Ховард
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 37, Паттерсон - 18, Моррис - 15, Джексон - 13, Рондо - 10, Зубац - 4, Батюм - 3, Кеннард - 3, Fitts, Беверли, Ибака, Казинс, Коффи, Леонард, Мэнн, Отуру, Скрабб
НБА - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
113 : 102
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Уотсон - 30, Ватанабэ - 21, Джонсон - 13, Буше - 11, Gillespie - 10, Берч - 7, Худ - 7, Ванвлит - 6, Флинн - 6, Бембри - 2, Ануноби, Бэйнс, Лоури, Сиакам, Трент-мл., Харрис
Орландо Мэджик: Картер - 20, Энтони - 19, Океке - 14, Бэйкон - 12, Харрис - 7, Хэмптон - 7, Росс - 6, Рэндл - 6, Эннис - 6, Фрэнкс - 4, Холл - 1, Cannady, Айзек, Бамба, Картер-Уильямс, Портер, Фульц
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