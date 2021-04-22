Жестоко избивший девушку экс-игрок «Енисея» выложил неожиданный пост с ней

Бывший разыгрывающий красноярского «Енисея» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Дариус Моррис на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с девушкой, которую жестоко избил в начале апреля.

«Мне жаль, что я так плохо с ней обращался, это моя девочка», — написал Моррис. На данный момент аккаунт игрока в «Инстаграме» закрыт.

Инцидент произошёл, когда девушка не отдала Моррису свой телефон. После публикации видео Маркус сразу же закрыл комментарии на своей странице в «Инстаграме». В мае 2020 года Моррис уже задерживался полицией Нью-Йорка по обвинению в нападении на девушку. По словам 34-летней потерпевшей, баскетболист напал на неё, пытался выдрать волосы и несколько раз ударил по голове. Впоследствии она отказалась от показаний, признавшись, что солгала.