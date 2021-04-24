Стив Нэш высказался о первой игре Майка Джеймса за «Бруклин»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш прокомментировал дебютный матч защитника Майка Джеймса. Он принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (109:104). Джеймс набрал восемь очков за 21 минуту. Майк был отстранён от матчей ЦСКА, до конца сезона он будет выступать в НБА, летом его контракт с армейцами снова станет действительным.

«Я думаю, что Майк провёл отличный матч. Нелегко выйти на паркет, встретив своих одноклубников впервые, провести матч НБА, который показывает национальное телевидение. Очевидно, что он уже играл в лиге и провёл потрясающий сезон в Европе. Мы знаем, что он талантливый игрок», — приводит слова Нэша Eurohoops.

Джеймс покинул ЦСКА после очередного конфликта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Позднее баскетболист признался, что не сошёлся характерами к тренером.