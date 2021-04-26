Игрок «Портленда» повторил редкую статистику Алексея Шведа в НБА

26-летний американский лёгкий форвард «Портленд Трейл Блэйзерс» Рондэй Холлис-Джефферсон отметился необычным статистическим достижением в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» (113:120), сообщается в «Твиттере» StatMuse.

Холлис-Джефферсону в игре с «Мемфисом» удалось набрать одно очко, сделать один подбор, одну передачу, один перехват и один блок-шот. Последним баскетболистом НБА, который отметился подобной статистикой был россиянин Алексей Швед, продемонстрировавший аналогичные показатели в 2013 году, выступая за «Миннесоту Тимбервулвз».

«Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче с «Мемфис Гриззлиз» потерпел 5-е поражение кряду в регулярном чемпионате НБА. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.