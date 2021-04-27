Врачи поставили диагноз игроку «Орландо», которого унесли на носилках после жуткой травмы

Защитник «Орландо Мэджик» Девин Кэннеди перенёс операцию на лодыжке. Ранее сообщалось, что он получил открытый перелом лодыжки во время матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (112:131). Но врачи пришли к выводу, что игрок избежал перелома, у него диагностировали вывих.

Диагноз был поставлен после рентгена, томографии и МРТ. Как сообщает ESPN со ссылкой на пресс-службу клуба, кости и хрящи ноги защитника «Орландо» остались целы.

После травмы игрока унесли с площадки на носилках. В нынешнем сезоне Кэннеди больше не сыграет. Его ждёт длительное восстановление. Инцидент произошёл в первой четверти матча, когда Кэннеди пытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве с сопротивлением игрока соперников Эдмонда Самнера. Защитник «Мэджик» неудачно приземлился и завалился на паркет, от боли издав сильный крик. Центровой «Орландо» Мо Бамба снял с себя майку и прикрыл левую ногу партнера по команде, чтобы жуткая травма ноги не попала в трансляцию.