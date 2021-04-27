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Врачи поставили диагноз игроку «Орландо», которого унесли на носилках после жуткой травмы

Врачи поставили диагноз игроку «Орландо», которого унесли на носилках после жуткой травмы
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Защитник «Орландо Мэджик» Девин Кэннеди перенёс операцию на лодыжке. Ранее сообщалось, что он получил открытый перелом лодыжки во время матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (112:131). Но врачи пришли к выводу, что игрок избежал перелома, у него диагностировали вывих.

Диагноз был поставлен после рентгена, томографии и МРТ. Как сообщает ESPN со ссылкой на пресс-службу клуба, кости и хрящи ноги защитника «Орландо» остались целы.

После травмы игрока унесли с площадки на носилках. В нынешнем сезоне Кэннеди больше не сыграет. Его ждёт длительное восстановление. Инцидент произошёл в первой четверти матча, когда Кэннеди пытался исполнить лэй-ап в быстром отрыве с сопротивлением игрока соперников Эдмонда Самнера. Защитник «Мэджик» неудачно приземлился и завалился на паркет, от боли издав сильный крик. Центровой «Орландо» Мо Бамба снял с себя майку и прикрыл левую ногу партнера по команде, чтобы жуткая травма ноги не попала в трансляцию.

Игрок НБА получил открытый перелом ноги во время матча
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