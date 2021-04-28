Экс-тренер НБА назвал качество, которое выгодно выделяет Леброна на фоне Джордана

Бывший тренер, а ныне комментатор ESPN Джефф Ван Ганди рассказал, что отличает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса от легендарного Майкла Джордана.

«Леброн Джеймс гораздо более дружелюбный. Он пишет всем в «Твиттере» после того, как они делают хороший бросок в матче. Он просто отличается от Джордана. Иногда мы преуменьшаем его бойцовские качества, потому что он такой добрый. Джордан, даже если бы он жил в сегодняшнюю эпоху, не стал бы писать в «Твиттере» что-то вроде «Эй, Лука, хороший бросок», — приводит слова Ван Ганди Essentially Sports.

Джеймс не выходит на паркет с 20 марта, когда он получил растяжение связок голеностопа после неудачного падения на ногу форварда «Атланты Хоукс» Соломона Хилла.