Экс-тренер НБА назвал качество, которое выгодно выделяет Леброна на фоне Джордана
Бывший тренер, а ныне комментатор ESPN Джефф Ван Ганди рассказал, что отличает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса от легендарного Майкла Джордана.
«Леброн Джеймс гораздо более дружелюбный. Он пишет всем в «Твиттере» после того, как они делают хороший бросок в матче. Он просто отличается от Джордана. Иногда мы преуменьшаем его бойцовские качества, потому что он такой добрый. Джордан, даже если бы он жил в сегодняшнюю эпоху, не стал бы писать в «Твиттере» что-то вроде «Эй, Лука, хороший бросок», — приводит слова Ван Ганди Essentially Sports.
Джеймс не выходит на паркет с 20 марта, когда он получил растяжение связок голеностопа после неудачного падения на ногу форварда «Атланты Хоукс» Соломона Хилла.
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