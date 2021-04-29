Шакил О'Нил назвал любимого игрока в современной НБА

Член Зала славы, легендарный баскетболист Шакил О'Нил поделился мнением о лидере «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.
«Стеф — мой любимый игрок, потому что такого я ещё не видел. Когда он только пришёл в НБА, я его ненавидел. Я тот парень, который сидит на диване и, когда Карри бросает из угла, говорит: «Ни за что не попадёт». А он попадает. Хотел бы я так забивать, потому что это выглядит красиво. Я рад, что он играет в эту эпоху, потому что если бы он играл в нашу эпоху, мне пришлось бы его подправлять, а это причинило бы боль моему сердцу. Мне нравится наблюдать за его игрой, матчи с ним обязательно нужно смотреть по ТВ. Лучший снайпер в истории? Даже не спрашивайте, это он. С большим отрывом», — приводит слова Шакила Essentially Sports.
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