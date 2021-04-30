Александр Медведев: задача «Зенита» была скорректирована уже по ходу сезона

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах, которые стояли перед командой в ходе сезона.
«Как бы ни завершился плей-офф Евролиги, впереди – плей-офф Единой лиги ВТБ, который «грозит» нам встречей с ЦСКА уже во втором круге. Будет очень интересно. Что касается задач, то первоначально у «Зенита» даже не было задачи попасть в плей-офф Евролиги в этом году, она была скорректирована уже по ходу сезона. И это было сделано объективно – исходя из состава, бюджета. В Единой лиге ВТБ задача выхода в финал осложнена возможной ранней встречей с ЦСКА. Но это будут отличные матчи», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
Сегодня, 30 апреля, «Зенит» проведёт четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной».
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