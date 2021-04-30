«Зенит» заработал рекордную выручку от продажи билетов на матч с «Барселоной»

«Зенит» заработал рекордную выручку от продажи билетов на четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной», сообщает «Фонтанка».

По данным источника, выручка санкт-петербургского клуба составила более 4 млн рублей.

На данный момент «Барселона» ведёт в серии со счётом 2-1. Плей-офф идёт до трёх побед, победитель выходит в «Финал четырёх». Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 30 апреля.

Место в «Финале четырёх» уже обеспечил себе другой российский клуб — ЦСКА. Четвертьфинальная серия с «Фенербахче» завершилась со счётом 3-0 в пользу армейцев. Во всех трёх матчах армейский клуб побеждал с двузначной разницей в счёте. Соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги станет победитель серии между «Анадолу Эфесом» и «Реалом» (2-2).