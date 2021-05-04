Грузинского игрока Шермадини впустили в Россию после вмешательства Лиги чемпионов

Один из лидеров «Иберостар Тенерифе» Гиорги Шермадини получил разрешение на въезд в Россию, сообщает обозреватель Арис Баркас на своей странице в «Твиттере». Грузинского баскетболиста пустили на «Финал восьми» Лиги чемпионов ФИБА после вмешательства руководителей турнира.

Напомним, сегодня, 4 мая, стало известно, что Шермадини задержали в аэропорту. В итоге баскетболисту пришлось провести ночь на диване. В клубе жёстко отреагировали на произошедшее. Ситуацию с Шермадини назвали недопустимой. О причинах отказа во въезде ничего не сообщалось.

«Тенерифе» проведёт первый матч на турнире 6 мая. Испанский клуб встретится с французским «Страсбуром». «Нижнему Новгороду» в соперники досталась испанская «Сарагоса».