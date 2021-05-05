Владимир Гомельский отреагировал на поражение «Зенита» в серии с «Барселоной»

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика о поражении «Зенита» в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной» (2-3). Вчера, 4 мая, петербуржцы уступили в пятом решающем матче со счётом 53:79.

«Я понимаю, что вы болельщик «Зенита». Но хоть какую-то объективность можно было призвать. «Зенит» по составу слабее «Барсы», но боролся достойно, пока хватило сил. А вам подавай победу и никак иначе. Попробуйте любым способом поднять над головой штангу весом в 200 кг. Будете ли считать позором свою неудачу?



Усиления по амплуа «Зениту» необходимы. Но расставаться с некоторыми легионерами нужно обязательно. А финансовая составляющая будет важной, но не важнейшей», — написал Гомельский на своём сайте.