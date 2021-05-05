Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Владимир Гомельский отреагировал на поражение «Зенита» в серии с «Барселоной»

Владимир Гомельский отреагировал на поражение «Зенита» в серии с «Барселоной»
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика о поражении «Зенита» в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной» (2-3). Вчера, 4 мая, петербуржцы уступили в пятом решающем матче со счётом 53:79.

«Я понимаю, что вы болельщик «Зенита». Но хоть какую-то объективность можно было призвать. «Зенит» по составу слабее «Барсы», но боролся достойно, пока хватило сил. А вам подавай победу и никак иначе. Попробуйте любым способом поднять над головой штангу весом в 200 кг. Будете ли считать позором свою неудачу?

Усиления по амплуа «Зениту» необходимы. Но расставаться с некоторыми легионерами нужно обязательно. А финансовая составляющая будет важной, но не важнейшей», — написал Гомельский на своём сайте.

Шарунас Ясикявичюс и Пау Газоль высказались о победе над «Зенитом» в плей-офф Евролиги
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021