Басс объяснилась после невключения О'Нила в топ-5 величайших представителей «Лейкерс»

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс прокомментировала невключение бывшего центрового команды Шакила О’Нила в собственный список пяти лучших игроков в истории клуба. Ранее Басс назвала собственную пятёрку, в ней не было О’Нила.
Басс пошутила о ситуации, написав в «Твиттере», что включила бы в список О’Нила, если бы он лучше бросал штрафные.
Ранее сам О’Нил отреагировал на слова Басс. Он рассказал, что не разозлился из-за списка топ-5. При этом Шакил пошутил, что мог бы негативно воспринять такой список, если бы ему сейчас было 29 лет.
Басс в пятёрку лучших внесла Карима Абдул-Джаббара, Коби Брайанта, Леброна Джеймса, Мэджика Джонсона и Фила Джексона.
Ранее Басс рассказала, что в своё время О'Нил ушёл из команды не из-за конфликта с Коби Брайантом, а из-за чрезмерных финансовых аппетитов. Позднее Шак подтвердил эту версию.
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