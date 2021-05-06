«Анадолу Эфес» продлил контракт с Эргином Атаманом на два года
«Анадолу Эфес» продлил контракт с главным тренером Эргином Атаманом на два года, сообщает пресс-служба команды в «Инстаграме».
В пятом решающем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги «Анадолу Эфес» обыграл мадридский «Реал» со счётом 88:83. Таким образом, стамбульцы закрыли серию со счётом 3-2 и пробились в «Финал четырёх», где встретятся с ЦСКА.
Атаман возглавляет «Эфес» с 2017 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Турции, а также пробилась в финал Евролиги сезона-2018/2019, где уступила ЦСКА (83:91).
Полуфинальный матч «Анадолу» с ЦСКА состоится 28 мая, финал турнира — 30 мая. В четвертьфинальной серии армейцы уверенно обыграли ещё один турецкий клуб «Фенербахче» со счётом 3-0.
Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» заслужил владеть титулом чемпиона Евролиги последние два года
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