«Анадолу Эфес» продлил контракт с Эргином Атаманом на два года

«Анадолу Эфес» продлил контракт с главным тренером Эргином Атаманом на два года, сообщает пресс-служба команды в «Инстаграме».

В пятом решающем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги «Анадолу Эфес» обыграл мадридский «Реал» со счётом 88:83. Таким образом, стамбульцы закрыли серию со счётом 3-2 и пробились в «Финал четырёх», где встретятся с ЦСКА.

Атаман возглавляет «Эфес» с 2017 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Турции, а также пробилась в финал Евролиги сезона-2018/2019, где уступила ЦСКА (83:91).

Полуфинальный матч «Анадолу» с ЦСКА состоится 28 мая, финал турнира — 30 мая. В четвертьфинальной серии армейцы уверенно обыграли ещё один турецкий клуб «Фенербахче» со счётом 3-0.