Мальцев: чтобы играть с «Локомотивом», нужно найти то, чем мы можем удивить соперника

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом» в плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Мы готовимся к очень серьёзному сопернику. Но сейчас уже намного проще, потому что в регулярке было 1,5 дня на подготовку к матчу, сейчас — практически две недели. Время есть. Недавно мы с ними играли, и практически ничего не поменялось. На самом деле, чтобы подготовиться к «Локомотиву», нужно найти что-то своё, чем мы можем удивить соперника. Они нас будут чем-то удивлять, мы будем готовиться, собирать комбинации. Но здесь нам надо будет ещё работать над собой. В этом составе, который сейчас у нас есть, нам нужно работать над собой и ждать травмированных игроков», — заявил Мальцев в интервью тележурналу «Вид Сверху».
11 мая состоится первый матч между «Локомотивом» и «Химками» в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. Предыдущая встреча команд состоялась 8 февраля и закончилась победой краснодарцев (92:90).
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