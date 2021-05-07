Расселл Уэстбрук установил уникальный рекорд в НБА

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук установил уникальный рекорд НБА, сообщает ESPN со ссылкой на Elias.

Уэстбрук стал первым игроком в истории, которому удалось набрать 50 подборов и более 50 передач за три матча. В матчах с «Милуоки Бакс» (134:135), «Торонто Рэпторс» (131:129) и «Индиана Пэйсерс» (154:141) Расселл набрал 12+17+21 подборов и 17+17+24 передач соответственно.

В матче с «Пэйсерс» Уэстбрук гарантированно оформил средний трипл-дабл за сезон, даже если в оставшихся играх наберёт 0 передач и 0 подборов. Расселл сделал это в четвёртый раз за карьеру. Помимо Уэстбрука, двузначные цифры в трёх статистических категориях в среднем за сезон набирал только легендарный Оскар Робертсон в 1962 году. Уэстбрук также стал первым игроком в истории, который более одного раза за карьеру набирал 20+ передач и 20+ подборов за игру.