Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук отреагировал на повторение исторического рекорда НБА по трипл-даблам. В матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерз» (133:132 ОТ) Уэстбрук оформил трипл-дабл, набрав 33 очка, 19 подборов и 15 передач.
Этот трипл-дабл стал для игрока 181-м за карьеру, что является повторением исторического рекорда лиги. Такой же показатель у легендарного Оскара Робертсона, который в 1971 году стал чемпионом НБА в составе «Милуоки Бакс».
«Я очень благодарен и признателен. Горжусь тем, что выкладываюсь на площадке и делаю всё, чтобы вносить как можно больше в победу команды.
Прежде всего я хочу поблагодарить Оскара Робертсона. Он заложил основу и пожертвовал многим, чтобы сегодня мы могли выходить и играть. То, что он смог сделать в своё время, позволило мне заниматься тем, чем я хочу. Я просто благодарен ему и ценю его поддержку», — приводит слова Уэстбрука ESPN.
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