Андрей Мальцев: настраиваемся на жёсткую борьбу в серии с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань» в плей-офф Единой лиги ВТБ.
«В плей-офф на первый план выходит даже не мастерство, а характер и настрой. Мы подготовились, в строй вернулись те, кого мы ждали, хотя некоторые сложности с составом все еще есть. Ребята хорошо тренировались, мы провели неплохой мини-кэмп и сделали все, что было запланировано. Настраиваемся на жесткую борьбу. Серия всего до двух побед, и каждая игра — отдельная история.
Первый матч пройдёт на выезде, в Краснодаре болельщики придут поддержать свою команду, поэтому игроки «Локомотива» будут ощущать дополнительное давление. Кто с этим давлением лучше справится, тот и выиграет. В регулярном сезоне получилась интересная картина: мы с «Локомотивом» обменялись гостевыми победами, поэтому сейчас едем в Краснодар, чтобы попытаться повторить январский успех, а затем не упустить своего на домашней площадке», — приводит слова Мальцева пресс-служба команды.
- 10 мая 2021
-
18:34
-
17:44
-
16:37
-
16:01
-
14:53
-
13:42
-
12:45
-
12:09
-
11:48
-
11:24
-
10:16
-
10:09
-
09:26
-
07:54
-
05:50
-
01:02
- 9 мая 2021
-
23:22
-
22:49
-
21:28
-
21:03
-
19:40
-
17:24
-
16:35
-
15:25
-
14:38
-
12:59
-
11:43
-
11:02
-
09:58
-
09:07
-
08:33
-
07:43
-
07:43
-
07:38
-
05:16