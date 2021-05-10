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Андрей Мальцев: настраиваемся на жёсткую борьбу в серии с «Локомотивом-Кубань»

Андрей Мальцев: настраиваемся на жёсткую борьбу в серии с «Локомотивом-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань» в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«В плей-офф на первый план выходит даже не мастерство, а характер и настрой. Мы подготовились, в строй вернулись те, кого мы ждали, хотя некоторые сложности с составом все еще есть. Ребята хорошо тренировались, мы провели неплохой мини-кэмп и сделали все, что было запланировано. Настраиваемся на жесткую борьбу. Серия всего до двух побед, и каждая игра — отдельная история.

Первый матч пройдёт на выезде, в Краснодаре болельщики придут поддержать свою команду, поэтому игроки «Локомотива» будут ощущать дополнительное давление. Кто с этим давлением лучше справится, тот и выиграет. В регулярном сезоне получилась интересная картина: мы с «Локомотивом» обменялись гостевыми победами, поэтому сейчас едем в Краснодар, чтобы попытаться повторить январский успех, а затем не упустить своего на домашней площадке», — приводит слова Мальцева пресс-служба команды.

Мальцев: чтобы играть с «Локомотивом», нужно найти то, чем мы можем удивить соперника
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