Эргин Атаман высказался о ситуации с Майком Джеймсом и назвал нового ключевого игрока ЦСКА
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Евролиги с московским ЦСКА. Встреча команд состоится 28 мая.
«Я оцениваю выступление ЦСКА в этом сезоне по-разному. Есть период, когда они играли с Майком Джеймсом и период, когда они играли без него. Есть команды, которые используют две разные стратегии. Московский ЦСКА, с которым мы встретимся в полуфинале, привык к своей новой стратегии. Джеймс был ключевым игроком, но сейчас команда строится в основном вокруг Уилла Клайберна. Есть такие звёздные игроки, как Хэккетт, Шенгелия, Фойгтман. На данный момент у нас нет каких-либо наработок. Я не смотрел матчи около месяца, мы играли серию с «Реалом», — приводит слова Атамана Ntvspor.
Эргин Атаман — об игре против ЦСКА в Ф4 Евролиги: могу вас заверить, мы будем чемпионами
Рекомендуем вам
- 10 мая 2021
-
21:25
-
20:53
-
19:56
-
18:34
-
17:44
-
16:37
-
16:01
-
14:53
-
13:42
-
12:45
-
12:09
-
11:48
-
11:24
-
10:16
-
10:09
-
09:26
-
07:54
-
05:50
-
01:02
- 9 мая 2021
-
23:22
-
22:49
-
21:28
-
21:03
-
19:40
-
17:24
-
16:35
-
15:25
-
14:38
-
12:59
-
11:43
-
11:02
-
09:58
-
09:07
-
08:33
-
07:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам