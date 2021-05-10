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Эргин Атаман высказался о ситуации с Майком Джеймсом и назвал нового ключевого игрока ЦСКА

Эргин Атаман высказался о ситуации с Майком Джеймсом и назвал нового ключевого игрока ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Евролиги с московским ЦСКА. Встреча команд состоится 28 мая.

«Я оцениваю выступление ЦСКА в этом сезоне по-разному. Есть период, когда они играли с Майком Джеймсом и период, когда они играли без него. Есть команды, которые используют две разные стратегии. Московский ЦСКА, с которым мы встретимся в полуфинале, привык к своей новой стратегии. Джеймс был ключевым игроком, но сейчас команда строится в основном вокруг Уилла Клайберна. Есть такие звёздные игроки, как Хэккетт, Шенгелия, Фойгтман. На данный момент у нас нет каких-либо наработок. Я не смотрел матчи около месяца, мы играли серию с «Реалом», — приводит слова Атамана Ntvspor.

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