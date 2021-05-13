Пожарных уволят за фото обломков вертолёта Коби Брайанта

Двое сотрудников пожарной службы Лос-Анджелеса (США) будут уволены за фотографии обломков вертолёта легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сообщает TMZ.

По данным источника, один из сотрудников службы безопасности, который охранял место происшествия, вместе со своим приятелем сделал снимки обломков и останков жертв. Потом он поделился фотографиями с сотрудником отдела пожарной службы по связям со СМИ, который впоследствии разослал их другим пожарным. Адвокаты Ванессы Брайант, жены погибшего баскетболиста, подали иск о вторжении в частную жизнь.

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.