Леброн прояснил свои слова о том, что никогда не вернёт идеальную форму после травмы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прояснил свои слова о том, что никогда не вернёт идеальную форму после травмы, сообщает Play-in Game Faigen в «Твиттере». Джеймс пропустил 20 игр из-за растяжения связок голеностопного сустава.

«Я знал, что после этой травмы не вернусь готовым на 100 процентов. Это невозможно. Не думаю, что уже когда-нибудь верну свою идеальную форму, если говорить о карьере в целом», — говорил Леброн.

«Леброн сказал, что его кондиции и ритм не совсем те, что были до травмы, но он доволен своим состоянием. Он справедливо отметил, что его фраза «я никогда не восстановлюсь на 100%» была вырвана из контекста. Он говорил о физических нагрузках, связанных с многолетней игрой в НБА, а не о том, что сдал позиции из-за одного растяжения лодыжки», — говорится в сообщении.