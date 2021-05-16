Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА и «Зенит» могут доиграть полуфинал Лиги ВТБ после «Финала четырёх» Евролиги

ЦСКА и «Зенит» могут доиграть полуфинал Лиги ВТБ после «Финала четырёх» Евролиги
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

На сайте Единой лиги ВТБ было опубликовано расписание матчей полуфинальной серии плей-офф между ЦСКА и «Зенитом».

Первые два матча «Зенит» и ЦСКА проведут в Санкт-Петербурге 17 и 19 мая соответственно. Третья и, если потребуется, четвёртая игра состоятся в Москве 22 и 24 мая соответственно. А если серия дойдёт до решающего пятого матча, команды встретятся 3 июня — уже после того, как ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфесом» в «Финале четырёх» Евролиги.

Полуфинальный матч плей-офф Евролиги с «Эфесом» армейцы проведут 28 мая, финальная встреча турнира запланирована на 30 мая.

В четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ЦСКА со счётом 2-1 обыграл «Нижний Новгород», а «Зенит», впервые в истории выигравший регулярный чемпионат, — пермскую «Парму» (2-0).

Андрей Ватутин: ЦСКА встревожен качеством игры перед серией с «Зенитом»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021