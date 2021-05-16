ЦСКА и «Зенит» могут доиграть полуфинал Лиги ВТБ после «Финала четырёх» Евролиги

На сайте Единой лиги ВТБ было опубликовано расписание матчей полуфинальной серии плей-офф между ЦСКА и «Зенитом».

Первые два матча «Зенит» и ЦСКА проведут в Санкт-Петербурге 17 и 19 мая соответственно. Третья и, если потребуется, четвёртая игра состоятся в Москве 22 и 24 мая соответственно. А если серия дойдёт до решающего пятого матча, команды встретятся 3 июня — уже после того, как ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфесом» в «Финале четырёх» Евролиги.

Полуфинальный матч плей-офф Евролиги с «Эфесом» армейцы проведут 28 мая, финальная встреча турнира запланирована на 30 мая.

В четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ЦСКА со счётом 2-1 обыграл «Нижний Новгород», а «Зенит», впервые в истории выигравший регулярный чемпионат, — пермскую «Парму» (2-0).