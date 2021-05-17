Владимир Гомельский отреагировал на продление Димитриса Итудиса в ЦСКА

Известный российский комментатор Владимир Гомельский прокомментировал продление контракта главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. Ранее москвичи сообщили, что греческий специалист подписал контракт на два года.

Ранее Гомельский неоднократно критиковал Итудиса. При этом комментатор говорил, что ЦСКА нужен другой тренер. Более того, на одной из пресс-конференций Итудиса попросили прокомментировать высказывания Гомельского.

«Сейчас у меня нет единого мнения. В этом сезоне ЦСКА играет очень нестабильно: иногда очень хорошо, а иногда ужасно. Думаю, ЦСКА нужно было ждать окончания сезона, а потом уже принимать решение», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.