Святослав Михайлюк завершил свой третий сезон в НБА с лучшей результативностью в карьере

Украинский баскетболист «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк завершил свой третий сезон в НБА с лучшей результативностью в карьере. Напомним, в «Оклахома-Сити» Михайлюк был выменян из «Детройт Пистонс» в ходе сезона.

Всего украинец принял участие в 66 матчах. В составе «Пистонс» Михайлюк вышел на площадку в 36 встречах, в среднем набирая 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за 16 минут на площадке. За «Оклахому» игрок провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 10,3 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи за 23 минуты игрового времени.

По итогам сезона «Оклахома» заняла 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. При этом уже в межсезонье Святослав Михайлюк станет ограниченно свободным агентом.