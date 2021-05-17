Святослав Михайлюк завершил свой третий сезон в НБА с лучшей результативностью в карьере
Украинский баскетболист «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк завершил свой третий сезон в НБА с лучшей результативностью в карьере. Напомним, в «Оклахома-Сити» Михайлюк был выменян из «Детройт Пистонс» в ходе сезона.
Всего украинец принял участие в 66 матчах. В составе «Пистонс» Михайлюк вышел на площадку в 36 встречах, в среднем набирая 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за 16 минут на площадке. За «Оклахому» игрок провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 10,3 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи за 23 минуты игрового времени.
По итогам сезона «Оклахома» заняла 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. При этом уже в межсезонье Святослав Михайлюк станет ограниченно свободным агентом.
Святослав Михайлюк стал самым результативным в матче с лидером НБА
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