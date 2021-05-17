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Хавьер Паскуаль раскрыл причину поражения «Зенита» от ЦСКА

Хавьер Паскуаль раскрыл причину поражения «Зенита» от ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение (73:78) в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА, отметив неудачную игру команды на подборе.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть. ЦСКА практически весь матч провёл с преимуществом в счёте. Мы промахивались на штрафных — не забросили десять, а также совершили 11 потерь. Также мы отдали ЦСКА 13 подборов в нападении. Это то, что нам необходимо улучшать. Ещё перед игрой мы знали, что эти факторы будут важны. Во многом на игру повлияли наши потери во второй четверти, после них ЦСКА убегал в быстрый отрыв и набирал лёгкие очки. В третьей четверти был важен подбор, они смогли уйти в отрыв с помощью подборов в защите. Мы не смогли защитить наше кольцо. Поэтому мы и проиграли», — приводит слова Паскуаля пресс-служба турнира.

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