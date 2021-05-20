Стив Керр отреагировал на поражение от «Лейкерс» в плей-ин НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение в матче плей-ин НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«После смены сторон мы уже не были самими собой. Допущенные нами потери не были спровоцированы соперником. Мы просто перестали дорожить мячом, были беспечными при принятии решений. Теперь у нас есть день на то, чтобы подготовиться к „Мемфису“. Мы разочарованы, но будем готовы к следующему матчу», — приводит слова Керра ESPN.
Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 103:100.
Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 37 очков и совершивший 7 подборов и 3 передачи. Лидером по результативности в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 2 передач. Феноменальную игру продемонстрировал и Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 22 очков, 11 подборов и 10 передач.
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